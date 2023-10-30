بحضور عطاف… جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني غدا إثر التطورات الخطيرة التي تعرفها فلسطين المحتلة

30 أكتوبر، 2023

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الثلاثاء، 31 أكتوبر، في الساعة 10 صباحا، جلسة علنية استثنائية نتيجة التطورات الخطيرة للعدوان الغاشم على فلسطين المحتلة.

و برمجت هذه الجلسة حسب بيان المجلس، بطلب من رؤساء المجموعات البرلمانية، وستعرف حضور أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، و بعد المناقشة العامة والاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية، سيصدر بيان ختامي يتوج أشغال الجلسة.

شرف الدين عبد النور

30 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

عرقاب يكشف جديد أنبوب الغاز الجزائري-سردينيا

20 ديسمبر، 2022

القبض على ارهابيين كانو يخططون لتفجيرات إرهابية على المتظاهرين

14 يوليو، 2019

عاجل/ البيان الكامل لاجتماع الحكومة

5 أكتوبر، 2023

الرئيس تبون: آن الأوان للتكفل بكل المطالب الشرعية لعمال الصحة

9 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: