بحضور عطاف… جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني غدا إثر التطورات الخطيرة التي تعرفها فلسطين المحتلة

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الثلاثاء، 31 أكتوبر، في الساعة 10 صباحا، جلسة علنية استثنائية نتيجة التطورات الخطيرة للعدوان الغاشم على فلسطين المحتلة.

و برمجت هذه الجلسة حسب بيان المجلس، بطلب من رؤساء المجموعات البرلمانية، وستعرف حضور أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، و بعد المناقشة العامة والاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية، سيصدر بيان ختامي يتوج أشغال الجلسة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...