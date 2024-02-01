بحث فرص الإستثمار بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر دائرته الوزارية، رئيس شركة ” إتي باكير Eti BAKIR ” فرع شركة “جنكيز القابضة التركية Cengiz Holding “، سيراف جنكيز، حسب ما أفاد به بيان وزارة الطاقة والمناجم.

وبحث الطرفان، خلال هذا اللّقاء الذي جرى بحضور إطارات من الجانبان، علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم وكذا فرص الأعمال و الإستثمار بين شركات القطاع والشركات التابعة لشركة جنكيز القابضة، ولاسيما في مجال البُنى التحتية الصناعية الطاقوية والمنجمية والطاقات المتجددة.

وبهذه المناسبة عرض الوزير عرقاب، إستراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات في العديد من المجالات على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة.

كما أشار محمد عرقاب، إلى إمكانات الإستثمار والتعاون الهامة بالجزائر في مجال البحث والاستكشاف واستغلال وكذا تحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية، في ظل المناخ الاستثماري الملائم الذي يوفره القانون الجديد للإستثمار، بالإضافة إلى مستوى العلاقات الجيدة القائمة بين شركات القطاع والشركات التركية في مجال الطاقة والمناجم.

ومن جهته، أعرب جنكيز عن اهتمام الكبير الذي تبديه “جنكيز القابضة” وفروعها للاستثمار بالجزائر وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية والطاقات المتجددة، وإنجاز البنى التحتية وتصنيع المعدات محليا، من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة.

ومن هذا المنطلق، تم عقد أول لقاء مع مسؤولي جنكيز القابضة مع إطارات القطاع المنجمي لتعميق التشاورات وتحديد مشاريع ملموسة في مجال الاستغلال المنجمي.

شرف الدين عبد النور

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