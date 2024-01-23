بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

23 يناير، 2024
بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

إستقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مساء الاثنين، بمقر الوزارة، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDA، ألفارو لاريو.

و تطرّق الطرفان حسب بيان وزارة الفلاحة، إلى فرص و سبل تعزيز التعاون بين الجزائر و الصندوق لا سيما في مجال الخبرة الزراعية.
وفي هذا الإطار، قدّم الوزير شرفة محاور الاستراتجية التنموية المعتمدة من طرف الجزائر، وأهم آليات الدعم والمرافقة التي توفّرها الدولة من أجل تنويع الاقتصاد، تشجيع المقاولاتية لا سيما لدى الشباب، استحداث مناصب الشغل و خلق ديناميكية على مستوى مختلف الأقاليم، بما يساهم في تنمية وتطوير القطاع الفلاحي.
من جهته، أعرب ألفارو لاريو، عن استعداد الصندوق لتقديم المرافقة التقنية و الخبرة اللازمة لدعم البرامج التنموية لا سيما فيما يتعلق بمجابهة آثار التغيرات المناخية على الزراعة.
شرف الدين عبد النور
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23 يناير، 2024

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