بحث سبل إرساء شراكة بين جامعة الجزائر 3 وجامعات سلطنة عمان

إستقبل مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواسكي، صبيحة اليوم الأحد، بالقاعة الشرفية للجامعة، سفير سلطنة عمان بالجزائر، سيف بن ناصر بن راشد البداعي، الذي قام بزيارة مجاملة للجامعة، وذلك بحضور نواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات ومدير المعهد وإطارات من رئاسة الجامعة.

و قدّم خالد رواسكي، خلال هذا اللقاء، لمحة تاريخية عن نشأة جامعة الجزائر 3، بكلياتها ومعهدها العريقين، والتي تخرّج منها عديد الإطارات والمسؤولين الجزائريين والعرب والأفارقة على وجه الخصوص، في مختلف التخصصات العلمية، مشدّدا على أهمية الاستراتيجية الإصلاحية التي تشهدها الجامعة الجزائرية، والتي من شأنها ترقية الجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية.

و دعا رواسكي، بهذه المناسبة، إلى إرساء شراكة بين جامعة الجزائر 3 ومختلف الجامعات العمانية لتبادل الخبرات وتنظيم الندوات العلمية والزيارات.

من جهته، أشاد سفير سلطنة عمان بالجزائر، بالديناميكية الكبيرة التي تشهدها العلاقات الجزائرية العمانية في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية بين جامعة الجزائر 3 وجامعات السلطنة، مبرزا البعد التاريخي لهذه العلاقات من خلال مشاركة مواطنين عمانيين في دعم الثورة الجزائرية.

كما اعتبر السفير العماني، أن تعزيز التعاون بين جامعات السلطنة وجامعة الجزائر 3، سيعود بفوائد كبيرة على الجانبين من خلال الندوات العلمية والأبحاث والملتقيات المشتركة.

وفي ختام الزيارة، قدّم مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواسكي، هدية رمزية لسفير سلطنة عمان، تقديرا وتكريما له على زيارته للجامعة.

شرف الدين عبد النور