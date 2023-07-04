بحاضنة الأعمال بجامعة الشاذلي بن جديد بالطارف: الطالبة صفاء ضيافي تناقش مذكرة “شهادة ماستر 2 -مؤسسة ناشئة” بتميّز

شهدت حاضنة الأعمال بجامعة الشاذلي بن جديد بالطارف مناقشة مذكرة تخرج ماستر مؤسسة ناشئة، من إنجاز الطالبة ضيافي صفاء من قسم البيولوجيا من كلية العلوم الطبيعية و الحياة. بحضور الشريك الاقتصادي .

وتحصلت الطالبة صفاء ، على “شهادة ماستر 2 -مؤسسة ناشئة” في إطار القرارالوزاري 1275 بعدما منحتها لجنة المناقشة درجة الامتياز بنقطة 19 على 20 نظير المجهودات المبذولة لإنجاز مذكرة التخرج وإقناع أعضاء اللجنة بأفكارها خلال مناقشة فحوى المذكرة التي ستجسد في شكل مشروع مؤسسة ناشئة.

وأعربت الطالبة ضيافي صفاء الذي ناقشت هذه المذكرة عن سعادتها البالغة بنجاحها في تحقيق مبتغاها و هي التواجد ضمن القائمة الإسمية للطلبة المعنيين بالحصول على شهادة جامعية في إطار تطبيق فحوى القرار الوزاري 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022.

وتهدف حاضنة جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف حسب القائمين عليها إلى مساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم الريادية من خلال توفير التدريب والإرشاد والتوجیه الفني إنتهاءً بالتشبیك مع مستثمرين ومؤسسات تمويل، لتأخذ بيد رائد الأعمال وتساعده علی إطلاق مشروعه.

تعتمد حاضنة “بناء” لریادة الأعمال في منهجيتها في ريادة الأعمال، على وسائل وأدوات حديثة لإطلاق المشاريع الريادية التقنية والدولیة، والتي أثبتث نجاعة ونجاحاً في وسط أسواق الأعمال، من خلال دورات التدریب والإرشاد المعتمدة في الحاضنة والتي تم إعدادها من طرف خبراء لديهم الخبرة والكفاءة في شتی مجالات ومهارات ريادة الأعمال.

كما تركّز الحاضنة بشكل أساسي على رعاية الأفكار الفريدة والمبتكرة، وإطلاق المشاريع الجديدة القائمة على التكنولوجيا، حيث يتيح موقع الحاضنة للمحتضنين الإستفادة من منصة (بناء e-Bina) التي تعتبر واحة تقنية متميزة، تضمّ عديد الموارد المعرفية، بما يساعد المتحتضنين على تطوير مشاريعهم. إذا ما كنت رائد أعمال طموح، ولديك حلم لإطلاق مشروعك الریادي، فإن حاضنة “بناء” لریادة الأعمال، هي وجهتك الصحيحة، لبناء مشروعك الخاص بمساعدة مستشاري الأعمال والخبراء المهنيين في الحاضنة

خضراوي يحيي

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