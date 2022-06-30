بث الجزء الرابع من اعترافات بن حليمة اليوم الخميس

بث الجزء الرابع من اعترافات بن حليمة اليوم الخميس

يرتقب أن يبث التلفزيون العمومي الجزائري سهرة اليوم الخميس، الجزء الرابع من اعترافات الإرهابي الموقوف محمد عزوز أحمد بن حليمة أحد الذين شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين على الجزائر والأساليب التي ينتهجونها.

وأوضح التلفزيون العمومي، أن بث الجزء الرابع من الاعترافات، يأتي ضمن سلسلة روبورتاجات تسلط الضوء على تفاصيل المخططات العدائية ضد الجزائر.

كما تجدر الإشارة، إلى أن التلفزيون العمومي قد نشر من قبل اعترافات الإرهابي الموقوف محمد بن حليمة.

رمزي أحمد توميات

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