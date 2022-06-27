بث الجزء الثالث من اعترافات الإرهابي بن حليمة اليوم

بث الجزء الثالث من اعترافات الإرهابي بن حليمة اليوم

من المرتقب أن يبث التلفزيون العمومي الجزائري سهرة اليوم الجزء الثالث من اعترافات الإرهابي الموقوف محمد عزوز أحمد بن حليمة أحد الذين شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين على الجزائر والأساليب التي ينتهجونها.

وأوضح التلفزيون العمومي، أن الجزء الثالث من الاعترافات، يأتي ضمن سلسلة روبورتاجات تسلط الضوء على تفاصيل المخططات العدائية ضد الجزائر.

كما تجدر الإشارة إلى أن التلفزيون العمومي، سبق ونشر من قبل اعترافات خطيرة للإرهابي الموقوف محمد بن حليمة.

رمزي أحمد توميات

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