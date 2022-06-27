بث الجزء الثالث من اعترافات الإرهابي بن حليمة اليوم

27 يونيو، 2022

من المرتقب أن يبث التلفزيون العمومي الجزائري سهرة اليوم الجزء الثالث من اعترافات الإرهابي الموقوف محمد عزوز أحمد بن حليمة أحد الذين شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين على الجزائر والأساليب التي ينتهجونها.

وأوضح التلفزيون العمومي، أن الجزء الثالث من الاعترافات، يأتي  ضمن سلسلة روبورتاجات تسلط الضوء على تفاصيل المخططات العدائية ضد الجزائر.

كما تجدر الإشارة إلى أن التلفزيون العمومي، سبق ونشر من قبل اعترافات خطيرة للإرهابي الموقوف محمد بن حليمة.

رمزي أحمد توميات

27 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

الحماية المدنية تضع كل الوحدات العملية في حالة التأهب القصوى

22 مايو، 2022

مسؤول صحراوي : الجبهة تحررت نهائيا من إتفاق وقف إطلاق النار ، وأي إتفاق جديد مرهون بشروط تحددها التطورات الميدانية على الأرض

23 سبتمبر، 2021

المسلمون الحاليون و القرآن الكريم

12 أكتوبر، 2021

حركة مجتمع السلم : ربط العلاقة بين قضية الصحراء الغربية العادلة والدعاوى الانفصالية الهامشية في الجزائر ربط آثم

18 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: