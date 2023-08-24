بتكليف من رئيس الجمهورية… الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في زيارة إلى النيجر

24 أغسطس، 2023

يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، بتكليف من  رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة إلى جمهورية النيجر، ابتداءً من اليوم الخميس 24 أوت، حسبما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و تأتي هذه الزيارة حسب ذات المصدر، في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر يجنب هذا البلد و كذلك المنطقة بأكملها المزيد من المخاطر.

وبمناسبة هذه الزيارة، سيكون للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

24 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

الاحتلال المغربي يواصل فرض الإقامة الجبرية على الناشطين الصحراويين في العيون المحتلة

22 فبراير، 2021

استشهاد مراسلة الجزيرة “شيرين أبو عاقلة” برصاص الاحتلال الصهـ .ـيوني

11 مايو، 2022

الحكومة الاسبانية مدعوة لتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية    

25 فبراير، 2021

تسجيل  138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

10 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: