بتكليف من رئيس الجمهورية… الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في زيارة إلى النيجر

بتكليف من رئيس الجمهورية… الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في زيارة إلى النيجر

يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة إلى جمهورية النيجر، ابتداءً من اليوم الخميس 24 أوت، حسبما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و تأتي هذه الزيارة حسب ذات المصدر، في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر يجنب هذا البلد و كذلك المنطقة بأكملها المزيد من المخاطر.

وبمناسبة هذه الزيارة، سيكون للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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