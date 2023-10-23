بتعداد إصدارات جديدة بلغ 31 عنوانا... المحافظة السامية للأمازيغية تستعد لحضور مميز في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر

ستكون المحافظة السامية للأمازيغية، كما جرت العادة كل سنة، على غرار العديد من الهيئات و المؤسسات الوطنية المهتمة بالكتاب وكذلك مختلف دور النشر الوطنية و الأجنبية، حاضرة في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، الذي سينطلق هذا الاربعاء، 25 أكتوبر، بقصر المعارض، الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة.

و ستتمثل مشاركة المحافظة السامية في الطبعة 26 لهذه الفعاليات، في تلك الالتفاتة المميزة الموجهة لبعض من الأقلام الشابة، بغية منحهم فضاء لإبراز أعمالهم الإبداعية باللغة الأمازيغية من خلال حضورهم على مستوى جناحها المتواجد في الرواق المركزي C، و ذلك بتخصيص 16 حصة بيع بالإهداء فضلا عن تلك الفرصة لمقابلة القراء و الصحافة الوطنية.

في سياق ذو صلة، تسجل المحافظة السامية للأمازيغية هذه السنة تواجدا لافتا من خلال إبراز إصدارات جديدة يبلغ تعدادها 31 عنوانا، 16 منها موزعة على مختلف التخصصات على غرار الأدب، اللسانيات، المعرفة التاريخية، و أشغال الملتقيات العلمية، أما الإصدارات المتبقية و المقدرة بـ15 عنوانا فهي مخصصة للأعمال المتوجة بجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية في طبعتيه الثانية و الثالثة و التي كانت هذه السنة بمرافقة وزارة الثقافة و الفنون.

في شق أخر، ستنظم المحافظة السامية للأمازيغية في ذات المناسبة يوما دراسيا بعنوان “المقروئية في الأدب الأمازيغي: واقع و آفاق”، يوم 30 أكتوبر الجاري بقاعة طاسيلي على الساعة 10 صباحا و سيتناول هذا الموضوع مراحل تطور الأدب المعبر عنه بالأمازيغية في سياق واقع النشر والتوزيع للكتاب باللغة الأمازيغية بالجزائر، كما سيتطرق نفس الموضوع إلى الآليات التي يمكن تفعيلها مؤسساتيا لتشجيع القراءة باللغة الأمازيغية.

و خلال هذا النشاط سوف يتم برمجة قراءات متقاطعة لنصوص شعرية باللغتين الوطنيتين دعما للقضية الفلسطينة.

شرف الدين عبد النور

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