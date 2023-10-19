بالصور/ سكان العاصمة يخرجون بقوة تأييدا للقضية الفلسطينية

خرج سكان الجزائر العاصمة، من مختلف الفئات العمرية، اليوم، و بالتحديد من أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وساحة أول ماي من أجل المشاركة في المسيرة الشعبية التضامنية مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

و انطلقت المسيرات الشعبية على الساعة 11:00 من ساحة أول ماي نحو ساحة الشهداء مرورا بالشوارع الكبرى للجزائر الوسطى، تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، بعد العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة و الضفة الغربية الذي خلّف الآلاف من الشهداء و عشرات الالاف من الجرحى.

شرف الدين عبد النور

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