بالصور/ الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يشرف على مراسم إفتتاح فعاليات تمرين متعدد المكونات” CHEMEX AFRIQUE”

أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، اليوم، بنادي الموقع للجيش بعين النعجة، الناحية العسكرية الأولى، على مراسم إنطلاق أشغال تمرين متعدد المكونات، لتعزيز قدرات التدخل في حالات الطوارئ الكيميائية، بعنوان “تمرين كيميائي إفريقيا”، موجه لممثلي الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

هذه الفعالية الجهوية، التي تحتضنها الجزائر بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تُجرى خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر إلى 4 أكتوبر الداخل، و تُنشَّط من قبل مدربين وطنيين وأجانب تحت إشراف ملاحظين ومُقي٘مين دوليين، حسب ذات المصدر.

و ترمي إلى تعزيز قدرات الرّد، للدول الأطراف الإفريقية على الطوارئ الكيميائية، كما تهدف إلى توطيد الدعم التقني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مجال المساعدة والحماية فيما يتعلق باستعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة الكيميائية أو المنتجات الكيميائية السامة، مع تعزيز الحوار بين مختصي الدول الأطراف التابعين لمختلف المجموعات الإقليمية الإفريقية، يفيد بيان وزارة الدفاع الوطني.

و في هذا السياق، شدّد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في كلمته، على الدور الرائد للجزائر في تطبيق هذه الاتفاقية، و قال، “مما لا شك فيه، أن الجزائر قد عملت منذ انضمامها إلى المنظمة على التطبيق الصارم والكلي لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقامت بدور فعال بصفتها عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة في تقوية مكانة إفريقيا والدفاع عن مصالحها، مما يعزز قدراتها في مختلف المجالات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية”.

و يشمل هذا التمرين، الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر وفي إفريقيا، تكوينات متقدمة في مجال بروتوكولات التدخل في حالة هجوم أو حادث كيميائي، باستخدام وسائل متطورة للاستطلاع والكشف وأخذ العينات والتطهير والإجلاء الصحي بالإضافة إلى تنفيذ تمرين محاكاة لهجوم إرهابي كيميائي، يُنشّط من قبل متربصين أفارقة، يضيف المصدر.

للإشارة، تشارك الجزائر في هذه الفاعلية عبر جميع الهيئات المعنية بهذا المجال على غرار الجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني، والحماية المدنية، ووزارة الصناعة، والطاقة، ومختلف مراكز البحث والمختبرات المتخصصة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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