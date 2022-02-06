انقطاع التزود بالماء الشروب عبر 7 بلديات بالعاصمة

6 فبراير، 2022

أعلنت اليوم الأحد شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع الماء الشروب ببعض بلديات العاصمة، حسب بيان للشركة.

وأوضحت سيال في نص بيانها، أن سبب الانقطاع يعود إلى أشغال على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه ببلدية درارية بالعاصمة.

كما أضافت المؤسسة، أن الأشغال تستدعي توقيفا كليا لنظام نقل الملء الشروب نحو هياكل تخزين البلديات لمدة 16 ساعة.

أما عن البلديات المعنية بالتذبذب فهي كل من درارية، العاشور، دالي ابراهيم، الشراقة، بالإضافة إلى أولاد فايت، سحاولة، والسويدانية.

رمزي أحمد توميات

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