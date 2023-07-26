انقاذ 60 شخصا من الغرق خلال أسبوع

26 يوليو، 2023

كشفت اليوم الأربعاء، وزارة الدفاع الوطني في بيان لها،  عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 19 إلى 25 جويلية 2023.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال هذه الفترة عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (60) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

في حين تم توقيف (235) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

26 يوليو، 2023

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