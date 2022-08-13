انعقاد أول جمعية عامة استثنائية للمجلس الأعلى للشباب

13 أغسطس، 2022

استدعى رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أعضاء المجلس عبر مختلف ولايات الوطن لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة.

وستخصص الجمعية العامة الاستثنائية، للمناقشة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس، وذلك خلال أيام 22 و23 من الشهر الجاري، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وللتذكير، فقد نصب ن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المجلس الأعلى للشباب يوم 20 جوان الماضي بقصر الأمم، حيث تم تعيين مصطفى حيداوي رئيسا للمجلس.

كما تم استحداث المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية بموجب دستور نوفمبر.

رمزي أحمد توميات

13 أغسطس، 2022

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