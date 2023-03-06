 انطلاق عملية التسجيل لاقتناء سكنات LPP

انطلقت، اليوم الاثنين، عملية التسجيل في موقع ENPI، للراغبين في الاكتتاب من أجل اقتناء سكنات LPP في العاصمة.

وتخص عملية التسجيل في LPP، موقع 1200 مسكن عمومي ترقوي بسيدي عبد الله حيث يشمل الموقع شققا من 4 و5 غرف.

ومن جهتها، تنتظر إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الحصول على تراخيص. من أجل إطلاق تمويلات جديدة لزبائنه، تمكنهم من شراء عقار سواء كان مسكنا أو قطعة أرض.

كما من المقرر أن تتم الصيغة التمويلية الجديدة وفق مبدإ المرابحة. والتي من خلالها يشتري البنك العقار الذي يختاره الزبون، ثم يبيعه لهذا الأخير، بسعر متفق عليه مسبقا.

رمزي أحمد توميات

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