انطلاق حملة التلقيح الرابعة في قطاع التربية غدا الأحد

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق الحملة الرابعة لتلقيح موظفي القطاع، بداية من يوم غد الأحد، بحيث ستستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل.

وكشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد عقب لقائه بجمعيات أولياء التلاميذ، أنه يتم تسجيل أية حالة وفاة في أوساط التلاميذ بسبب الوباء، وأنه سيتم العمل مع رؤساء جمعيات أولياء التلاميذ على التحسيس بضرورة المساهمة الإيجابية في وقف وتيرة تفشي وباء كورونا كوفيد-19.

وأوضح بلعابد، أن ذاك يأتي من خلال دعوة التلاميذ إلى التزام المنازل والابتعاد عن التجمعات والأماكن التي يكثر فيها الازدحام والاكتظاظ حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ولتجنب ازدياد وتيرة الإصابات ولضمان عودة آمنة إلى مقاعد الدراسة والحفاظ على حق التمدرس بعد انقضاء فترة تعليق الدراسة المُعلَن عنها، وأن تُستغلّ هذه الفترة في المراجعة وتحضير الدروس.

كما أكد ذات المتحدث على ضرورة مساهمة جمعيات أولياء التلاميذ في عملية التحسيس والتوعية بالانخراط في الحملة الرابعة للتلقيح التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد 23 إلى غاية يوم الخميس 27 جانفي 2022، حيث ستقوم الفرق الطبية بالتنقل إلى المؤسسات التعليمية لتسهيل المهمة لمستخدمي القطاع.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع التربية على أن اللقاح يبقى الوسيلة الوحيدة إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الجميع وتحقيق المناعة الجماعية.

ليديا كبيش

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