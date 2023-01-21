 انطلاق امتحانات الترقية المهنية في قطاع التربية الوطنية

21 يناير، 2023

انطلقت اليوم السبت، عبر كامل التراب الوطني، امتحانات الترقية المهنية لرتبتي استاذ رئيس ومكون، وكذا مشرفي التربية ونواب المقتصدين في قطاع التربية.

وللاشارة، تخص المسابقة الاساتذة المكونين ممن لهم خمس سنوات خدمة فعلية، حيث خُصص للمسابقة 33489 منصباً مالياً، منها 25792 منصباً مالياً لفائدة الأساتذة المرسمين والأساتذة الرئيسيين، و7697 منصباً مالياً للمساعدين الرئيسيين للتربية والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية.

الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان المهني للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي أ ، أستاذ مكوّن مشرف التربية ونائب مقتصد على التوالي، وهذا وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.

رمزي أحمد توميات

21 يناير، 2023

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