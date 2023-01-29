كشفت وزارة العدل في بيان لها٬ عن انطلاق العملية التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة من 29 جانفي إلى 02 فيفري 2023٬ وذلك في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية.

وأضاف البيان٫ أنه سيشارك 25 قاضيا في تكوين معمّق حول الجريمة المعلوماتية والأدلة الالكترونية، بالمدرسة العليا للقضاء.

وأوضح البيان٬بأن هذه المرحلة ستتناول المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإطار القانوني الوطني والدولي الخاص بالجريمة السيبيرانية والأدلة الالكترونية والتعاون القضائي في المجال.

وأشار البيان٬ بأن هذه العملية تعتبر تجربة أولى ومميزة٬ تندرج ضمن هذا البرنامج في سياق استدامة النتائج التي حققها قطاعنا٬ بالتعاون مع إدارة البرنامج.

وختم البيان٬ بأن القضاة الذين سيشاركون في هذا التكوين٬ سيتولون مهمة القضاة المرجعيين على مستوى جهاتهم القضائية في المسائل المرتبطة بالجريمة المعلوماتية.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...