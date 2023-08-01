انطلاق الدورة الخامسة للجنة التعاون الجزائري التنزاني اليوم

1 أغسطس، 2023

من المنتظر أن تنعقد اليوم الثلاثاء الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة بين الجزائر وجمهورية تنزانيا الإتحادية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وسيترأس اللجنة وزير الخارجية أحمد عطاف مناصفة مع نظيرته التنزانية وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي “سترجومينا تاكس”.

وللتذكير، فإنّ الطرفان قد استعرضا أمس الإثنين خلال لقائهما مستجدات الأوضاع على الصعيدين القاري والدولي، وكذا تطورات الأوضاع في كل من مالي النيجر ليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي وقضية الصحراء الغربية وتداعيات الأزمة الروسية الأكرانية على إفريقيا.

رمزي أحمد توميات

1 أغسطس، 2023

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