انطلاق التسجيلات النهائية لحاملي البكالوريا في هذا التاريخ

انطلاق التسجيلات النهائية لحاملي البكالوريا في هذا التاريخ

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أن تاريخ انطلاق التسجيلات الجامعية النهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وحسب نص البيان، فإن التسجيلات الجامعية النهائية تنطلق بداية من 5 أوت إلى غاية 10 أوت 2023.

كما يتم دفع حقوق التسجيل المقدرة بـ 200 دينار باستعمال البطاقة الذهبية للمعني أو أحد أقاربه عبر المنصة الرقمية.

في حين يمكن الدفع استثناءً بواسطة حوالة بريدية تطبع من ذات المنصة وتسدد لدى أي مركز بريدي.

هذا ويصبح التسجيل نهائيًا بعد هذه العملية ويتحصل المعني على بطاقة الطالب الالكترونية التي يمكن تحميلها على الهاتف الذكي من ذات المنصة.

رمزي أحمد توميات

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