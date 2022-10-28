انطلاق الأشغال غدا السبت: ملفات هامة على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب

من المرتقب أن تنطلق السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها يومي يوم الفاتح من نوفمبر بالتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة المجيدة وتستمر إلى اليوم الثاني من نوفمبر .

وستتسلم الجزائر في مستهل أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب الرئاسة الدورية للقمة العربية ،من طرف وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رئاسة الدورة ال31 للقمة العربية من وزير الشؤون الخارجية التونسية و التونسيين بالخارج عثمان الجرندي, الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها ال30.وستشهد جلسات الاجتماع في يومها الأول ، اعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني, الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي .

فايزة سايح

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