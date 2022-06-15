انطلاق أول رحلة للحجاج من المطار الدولي “هواري بومدين”

15 يونيو، 2022

انطلقت صبيحة اليوم الأربعاء، أول رحلة جوية للحجاج نحو البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية، من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وأشرف على انطلاق الرحلة التي تقل 57 حاج إلى جانب تعداد البعثة الخاصة بتنظيم الحج، كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، ووزير النقل عبد الله منجي.

ومن جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، أن هناك رحلة ثانية مساء اليوم من المطار تقل 250 حاجا، إلى جانب تسجيل رحلتين على مستوى مطار قسنطينة.

وفي نفس السياق، كشف سليماني عن موعد آخر رحلة في مرحلة الذهاب من مطار الجزائر والتي ستكون بتاريخ 3 جويلية المقبل

في المقابل، قال ذات المتحدث أن اول رحلة عودة ستكون من مطار جدة الدولي يوم 14 من نفس الشهر وآخر رحلة في مرحلة العودة يوم 1 أوت من مطار المدينة.

رمزي أحمد توميات

15 يونيو، 2022

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