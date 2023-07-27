انطلاق أشغال قمة روسيا- إفريقيا بمشاركة الوزير الأول

27 يوليو، 2023

انطلقت أشغال قمة “روسيا-إفريقيا” الثانية في سان بطرسبرغ بمشاركة 49 دولة إفريقية من بينها الجزائر بمشاركة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ممثلا لرئيس الجمهورية.

وتشارك الجزائر في أشغال هذه القمة التي تمتد على مدار يومين باعتبارها شريكا استراتيجيا لروسيا وبلدا محوريا في إفريقيا.

وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على افتتاح أشغال القمة، أين أكد أن العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.

وأكد الرئيس بوتين أن القمة الروسية الإفريقية ستبحث تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي، مضيفا بالقول: “نعمل على توفير القمح والحبوب لدول القارة الإفريقية وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات باعتبار روسيا شريك مهم لإفريقيا”.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: “نتوقع أن يتم اتخاذ قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين في القمة المقبلة في الهند”، داعيا لى ضرورة تعزيز التجارة بين روسيا ودول إفريقيا، حيث قال : “حجم الصادرات والواردات الروسية مع إفريقيا هذا العام زاد بنسبة 30%.

رمزي أحمد توميات

27 يوليو، 2023

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