انخفاض نسبة الأمية في الجزائر إلى 7.40 بالمائة سنة 2022

حيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان،جهود الدولة في القضاء على ظاهرة الأمية، في رسالة له تزامنا و مناسبة اليوم العربي لمحو الأمية، المصادف للثامن جانفي من كل سنة،مسجلا إرتياحه للإنجازات المحققة في إطار تجسيد تنمية مستدامة تبنى على أسس صلبة لجزائر تتساوى فيها الفرص.

وأكد المجلس دعمه المطلق لجهود الدولة الذي تطلق بإطراد برامج خاصة رامية للقضاء على الأمية في أوساط النساء والبدو الرحل، ولدى الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني في تعميم التحسيس والتوعية، لدى كل سكان المناطق لإدماج كل الشرائح الإجتماعية،مما أدى إلى تراجع نسبة الأمية في المجتمع الجزائري،لتصل إلى 7،40 بالمائة في سنة 2022، في إطار تحقيق تنمية مستدامة.

ذكّر المجلس بجهود الدولة في مجابهة هذه الآفة منذ الإستقلال، و القضاء عليها بين المواطنين،مبرزا أن هذا الموقف الحازم في مواجهة الأمية، كان تعبيرا عن رد فعل قوي إزاء تجهيل الإستعمار العمدي لأبناء الجزائر.

كما نوه المجلس إلى أن شريحة الفتيات وساكنة المناطق الريفية وللشريحة العمرية 15-49 سنة، لها دور فاعل في المشاركة في الحياة الوطنية لذا اعطيت لها الأولوية في كل هذه البرامج، وذلك نظرا للتأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي تنطوي عليه هذه الشريحة.

حورية سعداوي

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