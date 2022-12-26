انتخاب حسين بودية مديرا عاما جديدا للشركة العربية البحرية لنقل البترول

تم انتخاب حسين بودية، ممثل دولة الجزائر، في منصب مدير عام للشركة العربية البحرية لنقل البترول” AMPTC”، وذلك في إطار اشغال اجتماع مجلس الادارة الخامس والتسعون بعد المائة المنعقدة يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بالقاهرة (مصر).

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فانه من بين 99 مرشحًا لشغل منصب المدير العام لـ AMPTC، تم اختيار ستة (06) مترشحين في “القائمة القصيرة”.

وتعد الشركة العربية البحرية لنقل البترول، احدى الشركات التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، والدول المساهمة في الشركة هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، وجمهورية مصر العربية.

وتأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول” AMPTC ” عام 1972 بقرار من حكومات الدول الأعضاء في اوابك من اجل تقديم خدمات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية لمنظمة اوابك وأعضائها، وكذلك لتسويق المحروقات في السوق الدولية.

كما تمتلك وتشغل الشركة حاليًا أسطولًا مكونًا من 11 سفينة، منها 08 ناقلات للمنتجات البترولية، وناقلتين (02) للغاز المسال (GPL) وناقلة واحدة (01) للنفط الخام. كما تخطط، في إطار خطتها التنموية لتحديث أسطولها، بناء أربع (04) سفن جديدة.

وللتذكير، يشغل حاليا حسين بودية منصب رئيس مدير عام شركة هيبروك، فرع مجمع سوناطراك، مختصة في النقل البحري للمحروقات.

ليديا كبيش

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