امن العاصمة يوقف شقيقين بحوزتهما 6600 قرص مؤثِّر عقلي بالعاصمة

اورد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية الجزائر ان فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء وضعت حدا لجمعية أشرار تنشط في إطار شبكة منظّمة للمتاجرة في المؤثرات العقلية، حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص المؤثرات العقلية لغرض عرضها للبيع على الغير بطريقة غير شرعية، النقل، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس (سكاكين كبيرة الحجم) بدون سبب شرعي.

و افاد دات البيان بان مجريات القضية انطلقت بعد تسجيل شجار على مستوى أحد أحياء قطاع الاختصاص، نشب بين مجموعة من الأشخاص كانوا على متن مركبة سياحية بصدد إبرام عملية بيع للمؤثّرات العقلية،

ويختم نص البيان بانه قد تمّ التدخّل وفضّ الشجار مع توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز (6600) قرص مؤثّر عقلي، سلاحين (02) أبيضين محظورين من الحجم الكبير. ليتمّ تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال الإجراءات القانونية .