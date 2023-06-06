الياس عاشور يمثل مجلس الأمة في اجتماع مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط

يشارك الياس عاشور، عضو مجلس الأمة، الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع 49 لمكتب البرلمان المتوسطي بصفة مدعو، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الايطالية روما.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ هذا الاجتماع خُصّص لدراسة ومناقشة برنامج عمل لجان وهيئات برلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة القادمة حول مسائل اهتمام دول منطقة الحوض المتوسطي والمتعلقة بالتعاون السياسي والأمني، التعاون الإقتصادي والإجتماعي والبيئي،الذكاء الإصطناعي، و حماية المرأة والطفل أثناء الصراعات.

كما ناقش أعضاء المكتب طلبات الانضمام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بصفة ملاحظ، ووافقوا على عضوية برلمانات كل من مملكة البحرين، جمهورية مالي، جمهورية النيجر وجمهورية التشاد، وعضوية المملكة العربية السعودية كبرلمان شريك، يضيف بيان مجلس الأمة.

ش.ن

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