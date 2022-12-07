الى جانب بحث سبل تطويرها ..الجزائر وتركيا تستعرضان التعاون في مجال الري والأشغال العمومية

7 ديسمبر، 2022

استقبل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، بالجزائر العاصمة، سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر، ماهينور أزدمير غوكتاش، حيث استعرض الطرفان العلاقات بين البلدين في مجال الأشغال العمومية و الري و آفاق تطويرها.

وكشف بيان لوزارة الري والأشغال العمومية أنه “استقبل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر، ماهينور أزدمير غوكتاش ، حيث استعرض الطرفان العلاقات المتميزة بين البلدين في مجال الأشغال العمومية و الري و افاق تطويرها و تعزيزها”.

وخلال هذا اللقاء، ثمن الطرفان “الشراكة المهمة” التي تربط المؤسسات الجزائرية و التركية و رغبتهما في مواصلة الجهود لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين و إعطاء دفع لعلاقات التعاون الثنائي، حسب المصدر نفسه.

كما شجع الوزير، المتعاملين الأتراك على المزيد من الاستثمارات في مجال الأشغال العمومية و الري في سبيل تبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية التي يحوز عليها الطرفان.

ف.س

7 ديسمبر، 2022

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