الى جانب بحث سبل تطويرها ..الجزائر وتركيا تستعرضان التعاون في مجال الري والأشغال العمومية

استقبل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، بالجزائر العاصمة، سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر، ماهينور أزدمير غوكتاش، حيث استعرض الطرفان العلاقات بين البلدين في مجال الأشغال العمومية و الري و آفاق تطويرها.

وكشف بيان لوزارة الري والأشغال العمومية أنه “استقبل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر، ماهينور أزدمير غوكتاش ، حيث استعرض الطرفان العلاقات المتميزة بين البلدين في مجال الأشغال العمومية و الري و افاق تطويرها و تعزيزها”.

وخلال هذا اللقاء، ثمن الطرفان “الشراكة المهمة” التي تربط المؤسسات الجزائرية و التركية و رغبتهما في مواصلة الجهود لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين و إعطاء دفع لعلاقات التعاون الثنائي، حسب المصدر نفسه.

كما شجع الوزير، المتعاملين الأتراك على المزيد من الاستثمارات في مجال الأشغال العمومية و الري في سبيل تبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية التي يحوز عليها الطرفان.

ف.س