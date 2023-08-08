الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا: قبول تمويل ومرافقة 18 مشروعا في مجال تحلية مياه البحر

أعلنت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، عن إطلاق مشاريع بحثية موضوعاتية في مجال تحلية مياه البحر، حيث تم قبول تمويل ومرافقة 18 مشروعا كخطوة أولى،حسبما كشفته الوكالة في بيان لها أمس الإثنين.

و تأتي هذه الخطوة حسب ذات المصدر، تجسيدا لسياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لضمان الأمن المائي الذي تطاله تأثيرات التغير المناخي، وذلك من خلال انتهاج سياسة إشراك مختلف الكفاءات العلمية داخل وخارج الوطن قصد تجسيد مقاربة مشتركة بين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والفاعلين الاقتصاديين.

و أطلقت الوكالة دعوة وطنية لتقديم مقترحات لمشاريع بحث موضوعاتية حول تحلية مياه البحر، حيث استقبلت 33 مشروع بحث، و تم قبول 18 مشروعا للتمويل والمرافقة، يضيف المصدر.

وسيعمل حاملو المشاريع مع عدة متعاملين اقتصاديين في هذا المجال من بينها محطات تحلية مياه البحر، شركة سيال، الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، ENGCB فرع سوناطراك، الشركة الجزائرية للطاقة، المؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيميائية، الوكالة الوطنية لتحلية المياه، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، شركة كوسيدار، وعدة شركات أخرى، يفيد البيان.

وتمحورت المواضيع المنتقاة حول الجوانب المتعلقة بالتحليل، ما قبل المعالجة، المعالجة، وما بعد المعالجة، الأغشية المستعملة في التناضح العكسي، آثار الصرف الصحي الناجمة من محطات تحلية مياه البحر على النظم البيئية البحرية للسواحل الجزائرية، وتطبيقات الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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