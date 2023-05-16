الوفد النيجيري يبرز فرص التعاون الثنائي مع الجزائر

16 مايو، 2023

قام وفد المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية النايجيري المتواجد في الجزائر من 14 إلى 21 ماي. بزيارة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

وأبرز إطارات من البلدين فرص التعاون الثنائي. لاسيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والصناعة والصناعة الصيدلانية والبيئة.

ومن جهته أبرز المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، إمكانات التعاون بين الجزائر ونيجيريا في مجالي الطاقة والصناعة الصيدلانية على وجه الخصوص.

واكد مجاهد أن الجزائر لديها خبرة ومهارات كبيرة في هذين المجالين. مشيرا إلى أن الجانب الجزائري مهتم للغاية بمعرفة التجربة النايجيرية في قطاعات إقتصادية بإمكانها أن تكون محل مشاريع تعاون ثنائي.

بدوره، نوّه رئيس الوفد النايجيري، الدكتور إيمانويل مامان أمني، بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الجزائر ونيجيريا. معتبرا أن قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والبيئة من شأنها أن تشكل محاور تعاون هامة بين البلدين.

أما السفيرة النايجيرية بالجزائر، عائشة محمد قاربا، فأشادت بتواجد وفد بلادها في الجزائر وببرنامج الزيارات التي ستقوده إلى عدة ولايات.

كما اعربت قاربة عن رغبتها في تجسيد شراكات ثنائية في مختلف القطاعات. كما ذكرت برغبة سلطات البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

هذا وقد تطرق إطارات بعدة وزارات إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها الجزائر في قطاعاتهم، على غرار المدير الفرعي بوزارة الطاقة والمناجم، مصطفى اسماعيل، الذي أبرز فرص الاستثمار والكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في الجزائر.

ويواصل الوفد النايجيري المتشكل من اكاديميين الذي حل أمس الأحد بالجزائر العاصمة زيارته الى غاية 21 ماي حيث سيقوم بزيارة 40 موقعا موزعا عبر 11 ولاية (الجزائر، وهران ، الاغواط، تيميمون، ورقلة ، قسنطينة، سكيكدة ، عنابة، سطيف، غرداية، بجاية).

كما سيزور مختلف المنشآت و المشاريع الصناعية و الطاقوية ، و مواقع مخصصة للنشاط الفلاحي و الصيدلاني ، بالإضافة الى معاهد تكوين و مراكز بحث

رمزي أحمد توميات

16 مايو، 2023

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