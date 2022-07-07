أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي، أن يومي السبت والأحد، 9 و10 جويلية 2022، الموافقين للعاشر والحادي عشر من ذي الحجة عام 1443 هجري، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

و جاء في بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، :”أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم. فإن يومي السبت العاشر والأحد الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1443 هجري. الموافقين لـ9 و10 جويلية 2022، يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر. لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا كل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وحسب ذات البيان، يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. إتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

رمزي أحمد توميات

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