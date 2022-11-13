الوظيف العمومي: تأجيل عملية المصادقة على المخططات المالية

13 نوفمبر، 2022

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي، عن تأجيل المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2022، إلى 1 ديسمبر القادم. بعدما كانت مقررة يوم 31 أكتوبر الماضي.

وأوضحت المديرية، في ارسالية لها أنه بالنظر إلى تقييم الحصيلة الشهرية المتعلقة بمتابعة مدى تقدم عملية الدراسة والمصادقة على هذه المخططات. فقد تبين أنه ثمة تأخر في إنهاء هذه العملية.

وحسب نص الارسالية، فان الأمر يهدف إلى ضمان إستكمال هذه العملية. فقد تقرر تمديد آجال إيداع الدراسة والمصادقة على مشاريع المخططات إلى غاية 1 ديسمبر 2022 كآخر أجل.

في حين أكدت الوظيفة العمومية، أن بعض المؤسسات والإدارات العمومية قد تأخرت في المصادقة على مشاريع القوانين وقصد ضمان السير الحسن للعملية تقرر تمديد الآجال.

هذا وقد كانت الوظيفة العمومية قد قامت بتأجيل عملية التوظيف الخارجي في حين أمرت بتخصيص المناصب المالية الشاغرة للمستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني (DAIP والإدماج الإجتماعيPID” “لحاملي الشهادات .

رمزي أحمد توميات

13 نوفمبر، 2022

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