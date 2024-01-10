الوظيف العمومي: الجمعة المقبل عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل 12 يناير 2024، المصادف لرأس السنة الأمازيغية، عطلة مدفوعة الأجر.

وذلك لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أنه بمناسبة أمنزو ن يناير، رأس السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963. المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الجمعة 12 يناير 2024 يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر. لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

غير أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب، يضيف البيان

رمزي أحمد توميات

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