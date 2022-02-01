الوزير لعمامرة يلتقي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش

1 فبراير، 2022

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عشية انطلاق أشغال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بالعاصمة الإثيوبية، لقاءً ثنائيا تشاوريا مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.

وتناول اللقاء، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وآفاق تجاوز حالة الانسداد الراهنة لاعادة بعث المسار السياسي لحل الأزمة.

بهذه المناسبة، جدّد الوزير لعمامرة دعم الجزائر الثابت ووقوفها الدائم بجانب الليبيين، مشددا على أهمية السعي للدفع بمسار المصالحة الوطنية الليبية التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وتمهيد الأرضية لتحقيق التوافقات بخصوص المواضيع الخلافية بين الأشقاء الليبيين.

ومن جانبها، أكّدت الوزيرة الليبية مرة أخرى على تقدير بلادها لموقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي وسعيها الدؤوب لاعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول أهم المواضيع المطروحة أمام الاجتماع الوزاري الافريقي، وتطرقا إلى الاستحقاقات العربية المقبلة، حيث أشادت الوزيرة الليبية بالمقاربة الجزائرية ومساعيها الرامية لتوفير شروط نجاح القمة العربية المرتقبة بالجزائر.
وفي الختام، اتّفق الوزيران على متابعة وتكثيف التشاور والتنسيق بهذا الشأن وحول كل القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ش.ن

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