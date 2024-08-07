الوزير الأول يُنصّب اللّجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتهدف هذه الاستراتيجية، التي سيتم إعدادها في إطار التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حسب بيان مصالح الوزير الأول، إلى تحديد إطار مرجعي شامل لحماية الملكية الفكرية وتشجيع ودعم الابتكار باعتباره أحد الروافد التنموية التي تحظى بالأولوية في السياسات العمومية الوطنية لترقية اقتصاد المعرفة.

كما ستعزز هذه الاستراتيجية، المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030.

شرف الدين عبد النور