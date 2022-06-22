الوزير الأول يُشرف على توديع الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب المتوسطية

22 يونيو، 2022

أشرف صبيحة اليوم الأربعاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على توديع البعثة الأولى، وذلك في محطة القطار هواري بومدين بالعاصمة.

وتوجّه صبيحة اليوم أزيد من 200 رياضي نحو مدينة وهران للمشاركة في الدورة ال 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط

كما تنقلت البعثة الأولى من الرياضيين الجزائريين عبر قطار كوراديا السريع، على أن تتبعها بعثات أخرى.

وللاشارة، تنطلق ألعاب البحر الأبيض المتوسط يوم 25 جوان وتستمر لغاية 6 جويلية 2022، وستستضيف مدينة وهران أزيد من 4000 مشارك يمثلون 26 دولة.

ليديا كبيش

22 يونيو، 2022

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