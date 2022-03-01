الوزير الأول يهنئ منتسبي الحماية المدنية بعيدهم العالمي

هنأ اليوم الثلاثاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رجال ونساء الحماية المدنية، بمناسبة عيدهم العالمي المصادف للفاتح مارس من كل سنة.

وقال بن عبد الرحمان عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” :” لا تكفي وحدها عبارات التقدير والعرفان، لكم يا رجال ونساء الحماية المدنية،وأنتم تحتفلون بيومكم العالمي، لما تحملونه على أكتافكم من مسؤولية سلامة المواطن وممتلكاته في زمن الكوارث والأوبئة”

وأردف الوزير الأول بالقول :”باحترافيتكم أديتم دوراً محورياً في إخماد حرائق الغابات في عدد من ولايات الوطن، وبشجاعتكم كنتم جدار صدّ في مواجهة جائحة كورونا”.

وتابع بن عبد الرحمان قائلا :”وما كان تجندكم هذا لانقاذ أرواح الآخرين، سوى إعلاءً لقيم الإنسانية والروح الوطنية التي تتشبعون بها.. فرسالتكم دليل مهمتكم النبيلة”.

كما أضاف الوزير الأول :”لن ننسى زملائكم شهداء الواجب، وأدعو المولى عز وجل أن يرحمهم بواسع رحمته، وأن يديم على وطننا المفدى نعمة الأمن والاستقرار”.

رمزي أحمد توميات

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