الوزير الأول يلتقي الرئيس الموريتاني

التقى الوزير الاول نذير العرباوي على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الاجتماع نصف السنوي السادس للاتحاد الأفريقي، برئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي محمد الشيخ الغزواني.

وأورد بيان لمصالح الوزير الاول أن العرباوي نقل للرئيس الموريتاني تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و حرصه على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي.

ومن جهته، حمّل الرئيس الموريتاني الوزير الأول نقل تحياته الاخوية و تقديره البالغ لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي وصفه كما قال برجل استثنائي، يختم البيان.

ش.ن