الوزير الأول يقدم تعازيه لعائلات و أسر ضحايا حادث المرور الأليم بتمنراست

19 يوليو، 2023

قدم اليوم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عبر صفحته الرسمية تعازيه لعائلات وأسر ضحايا حادث المرور الأليم الذي وقع صبيحة اليوم بولاية تمنراست.

وجاء في منشور الوزير الأول ، “على إثر حادث المرور المروّع صبيحة اليوم الأربعاء على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية تمنراست، إثر اصطدام سيارة نفعية مع حافلة لنقل المسافرين حيث انتقل الى رحمة الله 34 شخصا، فيما جرح 12 آخرين”.

وأضاف الوزير في منشوره، “وبهذا المصاب الجلل، لا يسعني أمام قضاء الله وقدره، إلاّ أن أتقدم إلى أسر الضحايا، بأخلص عبارات التعازي وأصدق الـمواساة، داعياً الـمولى جلّ وعلا، أن يتغمّد اروحهم الطاهرة بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنانه، وإلى الجرحى التعافي و العودة الى اسرهم و كامل صحتهم في اقرب الاجال ،كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، إنّه ولي ذلك والقادر عليه”.

شرف الدين عبد النور

19 يوليو، 2023

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