الوزير الأول يعزي في وفاة العميد رشيد حراث

21 أغسطس، 2023

بعث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان برسالة تعزية إلى عائلة العميد رشيد حراث، مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، الذي توفي على إثر حادث مرور.

و قال أيمن بن عبد الرحمان في رسالته، “ببالغ الحزن و الأسى تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله العميد حراث رشيد، مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى على إثر حادث مرور اليم”.

و أضاف، “و بهذا المصاب الجلل، لا يسعني أمام قضاء الله وقدره، إلاّ أن أتقدم إلى أسرة الفقيد، بأخلص عبارات التعازي وأصدق الـمواساة، داعياً الـمولى جلّ وعلا، أن يتغمّد روحه الطاهرة بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهم عائلته وأسرة الجيش الوطني الشعبي جميل الصبر وعظيم السلوان، إنّه ولي ذلك والقادر عليه، «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» “.

شرف الدين عبد النور

 

21 أغسطس، 2023

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