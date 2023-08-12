الوزير الأول يضع حجر الأساس لانجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي

12 أغسطس، 2023

شرع اليوم السبت، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في زيارة عمل وتفقد إلى بعض الولايات الشرقية من الوطن أين كانت ولاية عنابة أول محطة له.

ووضع بن عبد الرحمان، حجر الأساس لانجاز مشروع إزدواجية وتصحيح مسار الخط المنجمي للسكة الحديدية الرابط بين ولايتي تبسة وعنابة بدائرة بوشقوف.

و شدد ذات المتحدث على ضرورة احترام الآجال المحددة لانجاز هذا المشروع الذي يعتبر أولوية للحكومة مؤكدا أنه يتمنى الإسراع في جميع الإجراءات التعاقدية. مشددا على ضرورة وقوف الولاة أيضا لحل العراقيل.

وأضاف الوزير الأول بالقول: “نسعى جميعا لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالاستغلال الأمثل لثرواتنا الوطنية وبتوفير الهياكل القاعدية اللازمة”

رمزي أحمدتوميات

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12 أغسطس، 2023

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