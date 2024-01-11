الوزير الأول يشرف على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

الوزير الأول يشرف على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

أشرف اليوم الخميس الوزير الأول نذير العرباوي على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

واحتضن اليوم المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية التي تمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.، وضمت قائمة الفائزيين مايلي:

الجائزة الأولى في اللسانيات ، كانت من نصيب لمهدي ناصر من ولاية بجاية.

اما الجائزة الثانية تحصلت عليها حضراني عائشة من ولاية باتنة.

في حين فاز بالجائزة الثالثة لمحروش محمد من ولاية بجاية.

وبخصوص فئة الادب المعبر عنه بالأمازيغية تفسوسث ، فاز بالجائزة الأولى علاء الدين من باتنة.

ومنحت الجائزة الثانية لنجم الدين مواشي من ولاية سطيف.وفاز بالجائزة الثالثة مزهود ناصر .

اما في فئة البحوث العلمية والرقمية، منحت الجائزة الأولى لحسن صندال من البويرة بينما كانت الجائزة الثالثة من نصيب طارق افتان من تيزي وزو.

في حين توج في فئة الأبحاث في التراث اللامادي ، بالجائزة الأولى فادية تيجت والجائزة الثانية لحميدة شوشان والثالثة لرشيدة فرتوني.

ش.ن

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