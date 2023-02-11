الوزير الأول يشرف على حفل تخرج الدفعة 51 لطلبة المدرسة العليا للإدارة

أكد اليوم السبت الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على أن الطموح كبير لكسب رهانات العصرنة لبناء الجزائر الجديدة التي وضع معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشرف بن عبد الرحمن، على حفل تخرج الدفعة 51 لطلبة المدرسة العليا للإدارة اين أبرز أن تخرج هذه الدفعة يتزامن مع ستينية الاستقلال، لافتا الى ان المدرسة كانت زادا لمختلف الإدارات بمختلف الإطارات الذين يلتزمون بروح الدولة والمسؤولية وخدمة المواطن.

وقال ذات المتحدث :”ان المدرسة كوّنت الآلاف من الطلبة الأفارقة أيضا يتبوّءون مناصب عليا قي بلدانهم”، مبرزا أن العهد الجديد ستنعم فيه الجزائر باقتصاد متنوع المداخيل كما سيعرف حماية للقدرة الشرائية.

وأوضح الوزير الأول، أن هذه الغايات ستتحقق بمرافقة الإدارة العمومية التي تعمل على المزاوجة بين نهج الالتزام ونهج الأداء وتحرير المبادرات، مضيفا بالقول: “مهمة الإدارة هي إعداد القيادات التي تتحكم في التسيير العمومي والحوكمة العمومية الرشيدة ومن حظ هذه الدفعة أنها جاءت مع دخول النظام الميزانياتي الجديد بمختلف نصوصه”.

وخاطب المتخرجين قائلا: “عليكم أن تكونوا مُلمّين بهذا النظام لبناء إدارة قوية والتسيير الميداني بمقاربة تشاركية مع الهيئات الجديدة، هذه اللحظة هي فارقة في حياتكم لأنها تؤسس لالتحاقكم بمسار إطارات الأمة”.

وتابع بن عبد الرحمان:” أنصحكم بالالتزام بقيم النزاهة والشفافية وبذل قصارى جهدكم لخدمة الوطن والمساهمة في مشروع الجزائر الجديدة وعليكم التسلح بهارات العصر ليكونوا صدا منيعا أمام كل التحديات التي تواجهكم”.

كما أبرز ذات المتحدث دور هذه المدرسة حيث قال:” إنه لن يتوقف عند التكوين فقط بل يتعدى للطابع الإداري ودعم الكفاءات المهنية” مشددا على ضرورة المنظور الاستباقي لتكوين إطار الغد وتقييم السياسات العامة.

وتابع الوزير الأول قائلا: “المدرسة قامت بأشياء لم نكن نتصورها والنتيجة هاهنا وعلينا أن نطمح أكثر فأكثر، الجزائر هي عاشر بلد في المساحة ونطمح أن نكون البلد العاشر في المستوى”.

رمزي أحمد توميات

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