الوزير الأول يشرف على افتتاح اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية

17 سبتمبر، 2023
الوزير الأول: الجزائر ماضية قدمًا في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها

أشرف اليوم الأحد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح الاجتماع الدوري للدورة 47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويتناول هذا الاجتماع الذي ينعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فعالية السياسة النقدية لمواجهة التضخم وبحث سبل تنسيق المواقف العربية لمواجهة التحديات النقدية والدولية.

كما يشارك في هذا الاجتماع محافظو المصارف والمؤسسات البنكية العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

رمزي أحمد توميات

17 سبتمبر، 2023

مقالات ذات صلة

بوتين: روسيا تأمل أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وتعزّز سيادتها

24 أكتوبر، 2019

وزير الداخلية في زيارة عمل لولاية المنيعة

9 يناير، 2023

الوزير الأول : التزايد المقلق للكوارث يتطلب المزيد من رفع التحديات وبذل المجهودات لاحتواء آثارها

20 مايو، 2023

توقيف 09 عناصر دعم للجماعات الارهابية

25 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: