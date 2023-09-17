الوزير الأول يشرف على افتتاح اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية

الوزير الأول يشرف على افتتاح اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية

أشرف اليوم الأحد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح الاجتماع الدوري للدورة 47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويتناول هذا الاجتماع الذي ينعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فعالية السياسة النقدية لمواجهة التضخم وبحث سبل تنسيق المواقف العربية لمواجهة التحديات النقدية والدولية.

كما يشارك في هذا الاجتماع محافظو المصارف والمؤسسات البنكية العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

رمزي أحمد توميات

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