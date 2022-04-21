الوزير الأول يستقبل وفداً عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين

21 أبريل، 2022

استقبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, أمس الأربعاء 20 أبريل 2022, بقصر الحكومة، وفدًا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين برئاسة محمد عبد الوهاب زياني، وذلك مواصلة لسلسلة المشاورات التي يجريها مع المتعاملين والشركاء الاقتصاديين.

وقد استعرض هذا اللّقاء أبرز التحديات التي يجب رفعها من أجل تطوير القطاعات الاستراتيجية ضمن مخطط انعاش الاقتصاد الوطني الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد، استمع الوزير الأول إلى أهم انشغالات هذه الفيدراليات، مؤكدًا بالمناسبة على التزام الحكومة التام والدائم بتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين الجادين من أجل المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع،لاسيما، فيما يتصل بخلق بيئة استثمارية شفافة، وإزالة كل العقبات البيروقراطية لتسهيل الفعل الاستثماري كما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في العديد من مداخلاته.

وقد حضر هذا اللقاء كل من رئيس فيدرالية الصناعة الغذائية، الزراعة والصيد، ورئيس فيدرالية الصناعة والخدمات، إلى جانب رئيسة فيدرالية البناء والأشغال العمومية.

ش.ن

 

21 أبريل، 2022

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