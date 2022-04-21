استقبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم 21 أفريل 2022، بقصر الحكومة، وفدًا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين برئاسة سامي عاقلي و يضم رؤساء لجان الصناعة، الرقمنة، التغليف، العلاقات بين الجامعة والمؤسسة، وهذا في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها مع المتعاملين والشركاء الاقتصاديين، .

استمع الوزير الأول خلال هذا اللقاء إلى انشغالات المتعاملين، الذين أكدوا استعدادهم التام لدعم توجه الحكومة في خلق الثروة ومناصب الشغل، وسعيها لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

كما استعرض اللقاء جميع الورشات التي فتحتها الحكومة تجسيداً لمخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق بوضع الشروط اللازمة للاقلاع الاقتصادي، وذلك عبر دعم الإنتاج الوطني قصد بلوغ الأمن الغذائي، والرفع من درجة الادماج، والاندماج في سلسلة القيم العالمية، بما يضمن للجزائر مكانتها كمركز إقليمي .

وفي هذا الصدد، تم التطرق بالخصوص إلى مراجعة ترسانة النصوص المؤطرة للفعل الاستثماري، ومرافقة المؤسسات من خلال بيئة استثمارية ملائمة تسودها الثقة والشفافية في إطار مقاربة تشاورية شاملة كفيلة ببناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، فضلا عن مناقشة السبل التي تسمح بإدماج النشاطات الموازية في قنوات النشاط الرسمي.

كما ألح الوزير الأول ختاماً على ضمان مرافقة الحكومة للمؤسسات وتوفير العقار الصناعي مع ضمان استغلاله الأمثل.

ش.ن

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