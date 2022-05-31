استقبل ابيوم الثلاثاء الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، نائلة نويرة القنجي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب بيان للوزارة الأولى.

وسمحت المحادثات، بتأكيد عمق علاقات الأخوة والتضامن والتعاون التي تربط البلدين، مع استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجال الطاقة والمجالات المجاورة.

بالاضافة الى أهمية الحرص على المضي قدماً في تجسيد توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة.

ليديا كبيش

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