الوزير الأول يستقبل عضو مجلس الوزراء لدولة الإمارات

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمقر إقامته بأديس أبابا، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، ووزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء هذا الإستقبال، على هامش مشاركة الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال الدورة العادية الـ 36 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي بدأت أشغالها أمس وتنتهي اليوم.

وحسب بيان للوزارة الأولى فقد شكل هذا اللقاء فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الإماراتية. والتأكيد على إرادة البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

رمزي أحمد توميات

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