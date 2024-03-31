الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية كوبا المنتهية مهامه بالجزائر

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة، سفير جمهورية كوبا بالجزائر، ارماندو فيرغارا بوينو، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر.

و شكّل اللّقاء، حسب بيان مصالح الوزير الأول، فرصة لإجراء تقييم لواقع العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، على ضوء نتائج المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع الرئيس الكوبي، ميغال دياز كانيل، خلال زيارته للجزائر في نوفمبر 2022، لإعطاء دفع قوي للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية منها.

كما ثمّن الجانبان عاليا، تطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بخصوص القضية الفلسطينية وضرورة دعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

شرف الدين عبد النور

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