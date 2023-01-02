الوزير الأول يستقبل الشيخ نايف بن عيد آل ثاني

2 يناير، 2023

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين 2 جانفي 2023، بقصر الحكومة، الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العربية السياحية، وعضو رابطة فنادق قطر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ المحادثات تمحورت حول آفاق التعاون والشراكة الاستثمارية في شتى المجالات، لاسيما في قطاع السياحة.

وجرى اللقاء بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، يضيف البيان.

ش.ن

2 يناير، 2023

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